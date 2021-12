GF Vip, Sophie e Alessandro passano la notte insieme e lei gli sparla di Jessica (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano ha scombussolato un po’ gli equilibri dei vari coinquilini, specie quelli di tre donne: Sophie Codegoni, Jessica Selassiè e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, sembra essersi chiamata fuori dai giochi, mentre le altre due ragazze stanno vivendo un momento molto turbolento dal punto di vista della loro amicizia. Scopriamo che cosa è accaduto. Lo scontro tra Jessica e Sophie In queste ore c’è stato un netto avvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Malgrado l’ex tronista di Uomini e Donne continui a ribadire di non essere interessata ad andare oltre con lui, la situazione sta prendendo una piega piuttosto diversa. Del cambio repentino di atteggiamento di Sophie si è ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip diBasciano ha scombussolato un po’ gli equilibri dei vari coinquilini, specie quelli di tre donne:Codegoni,Selassiè e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, sembra essersi chiamata fuori dai giochi, mentre le altre due ragazze stanno vivendo un momento molto turbolento dal punto di vista della loro amicizia. Scopriamo che cosa è accaduto. Lo scontro traIn queste ore c’è stato un netto avvicinamento traCodegoni eBasciano. Malgrado l’ex tronista di Uomini e Donne continui a ribadire di non essere interessata ad andare oltre con lui, la situazione sta prendendo una piega piuttosto diversa. Del cambio repentino di atteggiamento disi è ...

