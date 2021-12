Feta al forno con pomodorini: un piatto strepitoso con meno di 200 calorie (Di giovedì 23 dicembre 2021) La Feta al forno è la ricetta che non vi aspettate. Velocissima, facilissima e gustosa, davvero un piatto unico, completo, ma dietetico. Questo formaggio ha portato la Grecia sulle tavole italiane; spesso, però, al contrario dei prodotti nostrani, non risulta particolarmente saporito e non viene sufficientemente apprezzato. Eppure, si rivela ideale per chi segue un regime alimentare ipocalorico. Ha origini antichissime: prodotta fin dalla notte dei tempi dai pastori di pecore e capre, per conservarsi in maniera ottimale, veniva immersa, già allora, in salamoia. Questo procedimento le conferisce un sapore acidulo e un colore biancastro. Ha un elevato apporto di proteine a fronte di pochi grassi, soprattutto nel caso scegliate la versione light, come vi consigliamo noi di Non Solo Riciclo. Una volta prelevata dal suo liquido, si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 dicembre 2021) Laalè la ricetta che non vi aspettate. Velocissima, facilissima e gustosa, davvero ununico, completo, ma dietetico. Questo formaggio ha portato la Grecia sulle tavole italiane; spesso, però, al contrario dei prodotti nostrani, non risulta particolarmente saporito e non viene sufficientemente apprezzato. Eppure, si rivela ideale per chi segue un regime alimentare ipocalorico. Ha origini antichissime: prodotta fin dalla notte dei tempi dai pastori di pecore e capre, per conservarsi in maniera ottimale, veniva immersa, già allora, in salamoia. Questo procedimento le conferisce un sapore acidulo e un colore biancastro. Ha un elevato apporto di proteine a fronte di pochi grassi, soprattutto nel caso scegliate la versione light, come vi consigliamo noi di Non Solo Riciclo. Una volta prelevata dal suo liquido, si ...

