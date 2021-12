A sorpresa Putin chiama l'Italia a mediare tra occidente e Russia su questioni divisive, a partire da sicurezza (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo ha annunciato nella conferenza di fine anno in cui ha definito inaccettabili i progetti di allargamento a est della Nato e ha negato che Mosca sia responsabile dell'aumento del prezzo del gas Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lo ha annunciato nella conferenza di fine anno in cui ha definito inaccettabili i progetti di allargamento a est della Nato e ha negato che Mosca sia responsabile dell'aumento del prezzo del gas

Advertising

trinity_mio : #putin a sorpresa indica l'Italia come il paese idoneo a mediare tra Russia Ucraina e Nato...punta tutto su Di Maio???? - RiccardoG_Laura : @TgLa7 poco fa: 'Putin, a sorpresa, chiama l'Italia a mediare fra Russia e Occidente'. Non voglio la 3rd mondial… - CarmineDiNardo3 : L'Ucraina e' uno stato sovrano e Putin, la scimmia tirannica del Cremlino, non ha il diritto di pretendere che non… -