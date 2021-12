A Palau pranzi e cene in famiglia solo col green pass, il sindaco: “Invito al buon senso, speriamo no multe” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’ordinanza “molto semplice, che prevede il ‘divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde’”. Il sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna, recita testualmente le disposizioni contenute nell’ordinanza che ha emesso, per controllare la diffusione dei contagi nella sua comunità. Contattato dall’Adnkronos non nasconde il suo stupore per il clamore suscitato dalla sua decisione, “mi chiamano in tanti – dice – come se fosse qualcosa di anomalo”, mente il suo è solo “un Invito al buon senso, e speriamo di non dovere sanzionare nessuno”. “Eravamo un paese covid free, nell’arco di 18 mesi non abbiamo mai avuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un’ordinanza “molto semplice, che prevede il ‘divieto di organizzare o partecipare a feste private,all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde’”. Ildi, Francesco Giuseppe Manna, recita testualmente le disposizioni contenute nell’ordinanza che ha emesso, per controllare la diffusione dei contagi nella sua comunità. Contattato dall’Adnkronos non nasconde il suo stupore per il clamore suscitato dalla sua decisione, “mi chiamano in tanti – dice – come se fosse qualcosa di anomalo”, mente il suo è“unal, edi non dovere sanzionare nessuno”. “Eravamo un paese covid free, nell’arco di 18 mesi non abbiamo mai avuto ...

