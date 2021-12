Verso la stretta di Natale | dal green pass ai tamponi | cosa può cambiare

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra le possibili novità si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, la mascherina all’aperto, l’allargamento ad altre categorie di lavoratori o settori dell’obbligo di vaccinazione

Covid, il governo accelerail super green pass Domani la cabina di regia e consiglio dei ... Il governo mette 20 mld sui figli Regioni,sui green pass. Minacce no vax a De Luca Dal Senato ......non hanno tardato a palesarsi e dall'inizio del mese la curva epidemiologia si è piegatail ...(ieri i contagi erano ancora sopra quota 40.000) ma il governo di Olaf Scholz ha rinviato la...Dal lockdown olandese alle partite senza pubblico in Germania. Francia e Spagna annullano i concerti. Domani cabina di regia con Draghi: mascherina obbligatoria anche all’aperto, ipotesi test per i va ...Tra le possibili novità si valutano il taglio a sei mesi della validità della certificazione verde, il tampone anche per i vaccinati che vogliono andare in stadi, concerti o discoteche, la mascherina ...