Vaticano, Becciu scrive a Pell: “Conosce dolori e patimenti di accuse ingiuste, basta provocazioni” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il cardinale Angelo Becciu, imputato nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue, scrive al cardinale George Pell, già suo tenace avversario in curia, alla vigilia delle festività natalizie chiedendogli di lasciare da parte le provocazioni. “?Eminenza Reverendissima – scrive il cardinale Becciu in una lettera aperta resa nota dal suo legale Fabio Viglione- l’imminenza del Natale richiama tutti ad elevati sentimenti e, specialmente a noi credenti, ad essere testimoni credibili del messaggio di fraternità che viene dalla capanna di Betlemme. In forza di tali convinzioni, prendo l’iniziativa di scriverLe in questa forma pubblica. Mi creda, lo faccio forzando ogni mia contraria volontà, perché ormai costretto ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il cardinale Angelo, imputato nel processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese di Sloane Avenue,al cardinale George, già suo tenace avversario in curia, alla vigilia delle festività natalizie chiedendogli di lasciare da parte le. “?Eminenza Reverendissima –il cardinalein una lettera aperta resa nota dal suo legale Fabio Viglione- l’imminenza del Natale richiama tutti ad elevati sentimenti e, specialmente a noi credenti, ad essere testimoni credibili del messaggio di fraternità che viene dalla capanna di Betlemme. In forza di tali convinzioni, prendo l’iniziativa dirLe in questa forma pubblica. Mi creda, lo faccio forzando ogni mia contraria volontà, perché ormai costretto ...

Advertising

StraNotizie : Vaticano, Becciu scrive a Pell: 'Conosce dolori e patimenti di accuse ingiuste, basta provocazioni'… - marcoranieri72 : RT @byoblu: Dalle nuove norme introdotte dal Governo per il rientro in Italia dall’Ue alla manifestazione a Roma indetta da OSA fino al con… - marcoranieri72 : RT @byoblu: Il controverso processo vaticano contro il cardinale Angelo Becciu sembra far fatica a procedere. Dietro l’investimento sbaglia… - CMarziane : RT @byoblu: Dalle nuove norme introdotte dal Governo per il rientro in Italia dall’Ue alla manifestazione a Roma indetta da OSA fino al con… - CMarziane : RT @byoblu: Il controverso processo vaticano contro il cardinale Angelo Becciu sembra far fatica a procedere. Dietro l’investimento sbaglia… -