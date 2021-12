Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani si sfidano a passi di danza (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le due hanno aperto la puntata del 22 dicembre del dating show condotto da Maria De Filippi con una gara di ballo inaspettata. E sui social gli utenti si sono scatenati con meme e commenti. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le due hanno aperto la puntata del 22 dicembre del dating show condotto da Maria De Filippi con una gara di ballo inaspettata. E sui social gli utenti si sono scatenati con meme e commenti. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

MSF_ITALIA : Non potete chiudere gli occhi di fronte a queste immagini. Ai confini d'Europa, donne, uomini e bambini vengono res… - guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - channeldraw : #BastaMortiInMare Dona per il nuovo RHIB Dal 2016 @SOSMedItalia salva vite in mare. Con la nostra nave, la Ocean Vi… - thishighwalls : RT @CanyonmoonLily: Perché non sei fidanzata?? PERCHÉ NELLA VITA REALE NON CI SONO 'UOMINI SCRITTI DALLE DONNE' AND THAT'S DEFINITELY MY TY… - Paola48277121 : RT @dottorbarbieri: 'Le vittime sono due donne, di 88 e 95 anni, e due uomini, entrambi di 77 anni' TUTTI LEADER NO-VAX, immagino... https:… -