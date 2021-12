Uomini e Donne, Ida Platano in lacrime: "Ha scelto un'altra" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra i colpi di scena più eclatanti di questa edizione del programma del dating show di Maria De Filippi 'Uomini e Donne' c'è stato sicuramente lo straordinario stravolgimento della decisione di Diego Tavani sulla scelta di Ida Platano. Sembravano entrambi davvero innamorati, tanto che hanno passato anche la notte insieme, ma quando Ida ha deciso di mettere da parte tutte le sue paure e scegliere di abbandonare lo studio insieme a lui, Diego ha fatto un passo indietro, apparentemente per il fastidio provato al confronto tra Ida e Tina. Ma facciamo un passo indietro, ricordando la storia di Ida e Diego. Quella che sembrava una grande storia d'amore, destinata a crescere per essere importante, si è conclusa improvvisamente e in un modo amaro. Dopo un litigio molto duro, sconvolta e delusa dall'atteggiamento con cui Diego ha voluto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tra i colpi di scena più eclatanti di questa edizione del programma del dating show di Maria De Filippi '' c'è stato sicuramente lo straordinario stravolgimento della decisione di Diego Tavani sulla scelta di Ida. Sembravano entrambi davvero innamorati, tanto che hanno passato anche la notte insieme, ma quando Ida ha deciso di mettere da parte tutte le sue paure e scegliere di abbandonare lo studio insieme a lui, Diego ha fatto un passo indietro, apparentemente per il fastidio provato al confronto tra Ida e Tina. Ma facciamo un passo indietro, ricordando la storia di Ida e Diego. Quella che sembrava una grande storia d'amore, destinata a crescere per essere importante, si è conclusa improvvisamente e in un modo amaro. Dopo un litigio molto duro, sconvolta e delusa dall'atteggiamento con cui Diego ha voluto ...

