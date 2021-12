Tutta colpa di Freud, ultimi due episodi stasera su Canale 5: le anticipazioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) stasera su Canale 5 alle 21:45 torna Tutta colpa di Freud, la serie tv creata da Paolo Genovese, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora: le anticipazioni degli ultimi due episodi. Torna per l'ultima volta stasera su Canale 5, intorno alle 21:45, Tutta colpa di Freud, la serie tv creata da Paolo Genovese (ispirata al suo film omonimo del 2014) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Come annunciano le anticipazioni degli ultimi due episodi, inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di colpa, mente ancora una volta a Marta, e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021)su5 alle 21:45 tornadi, la serie tv creata da Paolo Genovese, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora: ledeglidue. Torna per l'ultima voltasu5, intorno alle 21:45,di, la serie tv creata da Paolo Genovese (ispirata al suo film omonimo del 2014) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Come annunciano ledeglidue, inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di, mente ancora una volta a Marta, e ...

