Ternana vs Ascoli, tutti i precedenti tra le 2 squadre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’Ascoli è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro la Ternana in Serie B (5V, 2N), trovando sempre la via gol nel periodo (12 reti). Equilibrio negli 11 confronti tra Ternana e Ascoli in casa degli umbri in Serie B: quattro successi per parte e tre pareggi; tre di questi successi fuori casa dei marchigiani sono però arrivati nelle quattro sfide più recenti (1N). La Ternana ha pareggiato solo una delle ultime 12 gare casalinghe di Serie B (4V, 7P), nei precedenti 12 match interni nel torneo aveva registrato sette pareggi (3V, 2P). L’Ascoli ha vinto cinque delle prime nove trasferte in questo campionato (2N, 2P), solo nel 1977/78 ha ottenuto sei successi nelle prime 10 gare fuori casa in una singola stagione di Serie B. Stefano Pettinari ha segnato ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro lain Serie B (5V, 2N), trovando sempre la via gol nel periodo (12 reti). Equilibrio negli 11 confronti train casa degli umbri in Serie B: quattro successi per parte e tre pareggi; tre di questi successi fuori casa dei marchigiani sono però arrivati nelle quattro sfide più recenti (1N). Laha pareggiato solo una delle ultime 12 gare casalinghe di Serie B (4V, 7P), nei12 match interni nel torneo aveva registrato sette pareggi (3V, 2P). L’ha vinto cinque delle prime nove trasferte in questo campionato (2N, 2P), solo nel 1977/78 ha ottenuto sei successi nelle prime 10 gare fuori casa in una singola stagione di Serie B. Stefano Pettinari ha segnato ...

