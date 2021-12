Sbiancato | poi morto Matteo | la tragedia al ristorante a Valdagno; cosa l' ha ucciso

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unaimprevedibile sconvolge, comune in provincia di Vicenza:Dal Molin, 49 anni molto noto perché barista al Pecora nera, èmentre era a cena in uninsieme alla compagna e a una coppia di amici. Laè avvenuta lunedì sera alla Chiesetta del Muccion: la vittima è stata stroncata da un boccone fatale, che ha ostruito le vie aeree dell'uomo provocandone il rapidissimo, improvviso soffocamento. Agghiacciante la scena che si è presentata al tavolo, proprio di fronte alla compagna e agli altri due commensali: Dal Molin si è portato alla bocca la forchetta con un grosso boccone di carne di cervo, quindi èin viso e si è accasciato dopo pochi secondi. Tra i presenti, qualcuno ha subito capito la gravità ...

Il Mattino

