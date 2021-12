Roma | 246 bus andati a fuoco in 5 anni Ieri altro rogo a Tor Vergata | terrore tra i passeggeri a bordo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)alle 9.15 unincendio ha divorato un 'jumbo bus' Atac, in viale Oxford, davanti al Policlinico di Tor. Prima il fumo dal vano motore poi le fiamme che, in pochi minuti, hanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma 246

leggo.it

Sono tre i fascicoli aperti dalla Procura diper far luce sui troppi episodi. Gli inquirenti sono convinti che almeno una ventina di incendi siano di matrice dolosa. Tra le contestazioni che la ...Si tratta degli avvocati Mauro Miccoli , socio di Bisogni e Associati (), Sabino Sernia , socio ... Oggi sono quasimila. E la questione del " troppismo forense" , come la chiama Nicola Di ...A piedi, senza servizio di trasporto per andare a scuola o negli ospedali a fare le visite: circa un migliaio di disabili, infatti, è rimasto bloccato in questi giorni e lo sarà ...Ieri alle 9.15 un altro incendio ha divorato un “jumbo bus” Atac, in viale Oxford, davanti al Policlinico di Tor Vergata. Prima il fumo dal vano motore poi le fiamme che, in pochi ...