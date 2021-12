Omicron e il booster spiegati con Mamma ho perso l' aereo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Visto che Natale si avvicina eavanza, può essere utile spiegare come funzionano i vaccini contro questa variante usando le immagini dihol'. L'idea è della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, che sui suoi profili social ha diffuso un brevissimo video di una scena del celebre film uscito nel 1990. Se non fosse ancora chiaro, questi 18 secondi spiegano con semplicità quello che da settimane vanno dicendo virologi e scienziati: contro la variante Delta la doppia dose funziona, per evitare il contagio causato dainvece serve il. Se la voce della scienza non è abbastanza affidabile, speriamo che gli scettici possano almeno dare retta a Macaulay Culkin.

Un breve video di 18 secondi diffuso dalla Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health riassume quello che la scienza ripete da settimane: contro la nuova variante serve la terza dose ...
UDINE. Un mese, un mese e mezzo per sconfiggere la variante Omicron in Friuli Venezia Giulia a colpi di terze dosi e di mascherine protettive. È questo, infatti, il lasso di tempo che secondo gli espe ...