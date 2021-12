Milano | Lega in presidio contro la moschea in via Novara

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. (Adnkronos) - Laha organizzato oggi, mercoledì 22 dicembre alle 15.30, unin via, presso l'ingresso del parcheggio di Trenno, nel luogo in cui l'amministrazione comunale vorrebbe collocare laoggi situata di fianco all'ex Palasharp in via Lampugnano. "Ribadiamo ancora una volta la ferma e assoluta contrarietà dellaa nuove moschee sia in via, sia in altri luoghi della città. E non smetteremo di farlo almeno fino a quando non verranno chiusi i luoghi di culto abusivi che, numerosi, sorgono in diverse zone della città e che l'amministrazione continua a tollerare", spiegano Stefano Bolognini, commissario provinciale didellaSalvini Premier, ...