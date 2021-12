Migranti: tre morti, decine dispersi dopo naufragio in Egeo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I corpi di tre persone sono stati recuperati presso l'isola greca di Folegandros (Cicladi), mentre si cercano decine di dispersi dopo che un'imbarcazione su cui viaggiavano Migranti è affondata nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I corpi di tre persone sono stati recuperati presso l'isola greca di Folegandros (Cicladi), mentre si cercanodiche un'imbarcazione su cui viaggiavanoè affondata nell'...

Advertising

serenel14278447 : Migranti: tre morti, decine dispersi dopo naufragio in Egeo - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Migranti: tre morti, decine dispersi dopo naufragio in Egeo - massy978 : Vediamo come si potrebbero collegare queste due notizie: <#Papa: profughi con me in Italia, stimolo per altri Paes… - Mary35999509 : RT @fratotolo2: ?? Un camionista portoghese è morto dopo essere stato aggredito da tre #migranti che cercavano di intrufolarsi nel suo veic… - IvanaIv29438384 : RT @ValeriaMartano: I tre diritti dei migranti: essere salvati, accolti e integrati. @Marco_europa @santegidionews -