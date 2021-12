Mario Draghi | il discorso sul Quirinale in 3 passaggi chiave che mette i partiti con le spalle al muro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)è pronto per il Colle. Questo il senso, come è evidente a tutti, del suodi oggi. Che si è scandito in tre. Il primo è così...

Stamattina la tradizionale conferenza stampa di fine anno del Premier, la prima di. Al centro l'emergenza ...In attesa della decisiva cabina di regia di domani, il presidente del Consiglioin conferenza stampa ha anticipato alcune possibili restrizioni per Natale e Capodanno: sul tavolo ci ...Mario Draghi, nella conferenza stampa di fine anno, ha risposto alla domanda sulla candidatura di Berlusconi al Quirinale ...Mario Draghi è pronto per il Colle. Questo il senso, come è evidente a tutti, del suo discorso di oggi. Che si è scandito in tre passaggi. Il primo è ...