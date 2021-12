Inter | Lautaro sempre più leader | la cura Inzaghi ha funzionato

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)Martinez èpiùdell’. E il merito va anche a Simoneche lo ha reso più decisivoMartinez è in uno strepitoso stato di forma in gol da 5 partite consecutive in campionato e già a quota 11 gol, vetta mai toccata prima d’ora nel girone di andata. Nell’era dei tre punti, solo altri quattro attaccanti dell’sono riusciti ad arrivare almeno a quota sei gare di fila con firma sul tabellino: Vieri, Cruz, Ronaldo e Adriano. Secondo quanto detto dalla Gazzetta dello Sport, il misterè stato decisivo. I due si sono confrontati, il tecnico lo ha tranquillizzato, ha corretto qualche movimento in campo, suggerendogli anche un minor dispendio fisico a vantaggio di una maggior freschezza in zona gol. Gli ha ...

e Torino si sfideranno nella 19di Serie A, oggi pomeriggio alle 18.30 a San Siro. I nerazzurri ... Inzaghi dovrebbe rilanciare Skriniar in difesa eMartinez in attacco dal 1 , lo slovacco ...Inzaghi e Juric manderanno in campo questi 22 per- Torino di oggi:(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic;, Dzeko. ...Alle ore 18:30 la Sampdoria farà visita alla Roma all'Olimpico. I giallorossi dopo la vittoria di Bergamo vogliono concludere l'anno a ridosso del treno Champions League e Mourinho confermerà l'ormai ...Un paio di dubbi di formazione per Inzaghi anche secondo la Gazzetta dello Sport. Dubbi che riguardano il centrocampo e l'attacco. In mezzo al campo, Vidal è in vantaggio su Gagliardini per prendere i ...