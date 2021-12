Grillini flop | in libreria nessuno se li fila | l’Azzolina irrilevante | va male anche a Di Maio

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, in caduta liberasugli scaffali. Ad anticipare un’inchiesta che apparià su Panorama è la Verita. L’irrilevanza graduale ma inesorabile che il M5S segna nei sondaggi si specchianell’irrilevanza libraria. Eppure big e peones in questi mesi hanno inondato il mercato editoriale con le loro storie e le loro esperienze in politica. Tanto che con un’acuta osservazione Marcello Veneziani definì ironicamente il Movimento guidato da Conte più una “corrente letteraria” che un partito. Maletterariamente ilè nei numeri.in: il libro della Azzolina fuori dai radar L’indagine inizia dalla fine. Illibrario più netto lo segna Lucia Azzolina, memorabile ex ...

