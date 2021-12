Governo | Draghi | “Io nonno al servizio delle istituzioni | mio destino non conta”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Non immagino il mio futuro all’interno e all’esterno, l’importante è vivere il presente al meglio possibile, questo è quello che cerco di fare”, e tutti i componenti del“hanno lavorato sul presente senza chiedersi quello che sarà il futuro”. Così il presidente del Consiglio, Mario, nella conferenza stampa di fine anno. “I miei destini personali nonno assolutamente niente. Non ho particolari aspirazioni di un tipo o dell’altro, sono un uomo, se volete un, al” ha detto. “La responsabilità della decisione – ha proseguito– è interamente nelle maniforze politiche, non nelle mani di individui: ...

Advertising

stebellentani : C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individ… - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - La7tv : #tagada La battuta di @GiuseppeConteIT sul governo #Draghi: 'Fossi stato io al suo posto? Mi avrebbero già crocifis… - Tag43_ita : Circa un suo possibile futuro al Quirinale, #Draghi durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno si è def… - repos911 : RT @ardigiorgio: Grande Palazzolo “il governo si costituirà contro richiesta referendum giustizia ed eutanasia e cannabis?” Draghi “no non… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

...come tale non ha evidentemente a cuore il bene del paese che può scaturire solo daldella ...insegna....e le case farmaceutiche impegnarsi a donare un numero considerevole di dosi" ha detto ancora,... Quest'obiettivo ora deve essere raggiunto", "Il Pnrr non è il Piano di rilancio di questo. ...Cominciata in Aula al Senato la discussione generale. Giù Irpef e Irap, quasi quattro miliardi per il caro-bollette nel primo trimestre 2022. La prima manovra del governo Draghi ...Quella del Superbonus è una misura "che ha dato molto beneficio", ma al tempo stesso "ha creato distorsioni": è per questo che il governo era "riluttante a una sua estensione" ...