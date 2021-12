Fiere: a Milano torna Mipel, in presenza dal 20 al 22 febbraio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Milano, 22 dic. (Adnkronos) - torna a Milano Mipel, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda. Nuove tendenze, borse e accessori in pelle e tutte le novità del mondo della pelletteria saranno protagoniste della prossima edizione 121 di Mipel che si terrà in presenza dal 20 al 22 febbraio nel quartiere espositivo di Fiera Milano-Rho. La manifestazione internazionale, organizzata con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione, di Agenzia Ice e con il patrocinio del Comune di Milano, si presenterà in "un format creativo, con un forte richiamo al mondo dell'arte e ai movimenti d'avanguardia, con il loro spirito rinnovatore". Per il prossimo appuntamento, Mipel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021), 22 dic. (Adnkronos) -, l'evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda. Nuove tendenze, borse e accessori in pelle e tutte le novità del mondo della pelletteria saranno protagoniste della prossima edizione 121 diche si terrà indal 20 al 22nel quartiere espositivo di Fiera-Rho. La manifestazione internazionale, organizzata con il sostegno del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione, di Agenzia Ice e con il patrocinio del Comune di, si presenterà in "un format creativo, con un forte richiamo al mondo dell'arte e ai movimenti d'avanguardia, con il loro spirito rinnovatore". Per il prossimo appuntamento,...

