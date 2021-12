È stata la mano di Dio: Sorrentino in shortlist per gli Oscar (Di mercoledì 22 dicembre 2021) È stata la mano di Dio (disponibile su Netflix), si aggiunge ai titoli in lizza per la nomination come Miglior Film Internazionale agli Academy Awards del 2022. 15 film sono stati selezionati, ed è a solo cinque di loro che andrà la nomination per accedere al red carpet più noto di Hollywood. Al fianco dell’ultimo lavoro di Paolo Sorrentino troviamo l’iraniano Un eroe, di Farhadi, il norvegese La peggiore persona del mondo, di Trier, e il giapponese Drive My Car, di Hamaguchi, pellicola tratta da un racconto di Haruki Murakami. Grande sorpresa per l’assenza della Palma D’oro Titane, il disturbante thriller dai tratti body-horror di Julia Ducournau. Seconda possibilità di trionfo per il regista napoletano, che conquistò l’Oscar nel 2014 con il suo La Grande Bellezza. Anche È stata la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Èladi Dio (disponibile su Netflix), si aggiunge ai titoli in lizza per la nomination come Miglior Film Internazionale agli Academy Awards del 2022. 15 film sono stati selezionati, ed è a solo cinque di loro che andrà la nomination per accedere al red carpet più noto di Hollywood. Al fianco dell’ultimo lavoro di Paolotroviamo l’iraniano Un eroe, di Farhadi, il norvegese La peggiore persona del mondo, di Trier, e il giapponese Drive My Car, di Hamaguchi, pellicola tratta da un racconto di Haruki Murakami. Grande sorpresa per l’assenza della Palma D’oro Titane, il disturbante thriller dai tratti body-horror di Julia Ducournau. Seconda possibilità di trionfo per il regista napoletano, che conquistò l’nel 2014 con il suo La Grande Bellezza. Anche Èla ...

