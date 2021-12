Docenti e ATA con periodi non retribuiti, è possibile sistemare la pensione con domanda di riscatto all’Inps (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Docenti e personale ATA hanno avuto nel corso della carriera scolastica periodi non retribuiti per: aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per motivi di studio; proroga eccezionale dell'aspettativa; aspettativa non retribuita Art. 26 L. 448/98 (Anno sabbatico); ulteriore assenza per malattia in casi particolarmente gravi; assenza ingiustificata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021)e personale ATA hanno avuto nel corso della carriera scolasticanonper: aspettativa per motivi di famiglia, aspettativa per motivi di studio; proroga eccezionale dell'aspettativa; aspettativa non retribuita Art. 26 L. 448/98 (Anno sabbatico); ulteriore assenza per malattia in casi particolarmente gravi; assenza ingiustificata. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Docenti e ATA con periodi non retribuiti, è possibile sistemare la pensione con domanda di riscatto all’Inps - scuolainforma : Riscatto ‘vuoti’ contributivi docenti e ATA: come inviare domanda all’INPS - emanuele_morabi : Pensioni docenti e ATA, fino al 14 gennaio aperte funzioni di monitoraggio pratiche - IFiuggi : Il Dirigente Scolastico, unitamente alla DSGA, Docenti, educatori, personale ATA, augurano a tutti i nostri alunni… - accidentiame : @Capezzone @LaVeritaWeb Praticamente non è stato fatto nulla per migliorare la situazione nelle scuole. Chiuderanno… -