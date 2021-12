Concorso Stem, idonei delusi: “Zero interventi in Legge di Bilancio, davvero assurdo. Chiediamo graduatoria di merito” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Inviato da Coordinamento Nazionale idonei Stem - Abbiamo appreso con dispiacere che nel maxiemendamento alla Legge finanziaria, in preparazione in commissione Bilancio al senato, non sarà presente alcun intervento sugli idonei Stem. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Inviato da Coordinamento Nazionale- Abbiamo appreso con dispiacere che nel maxiemendamento allafinanziaria, in preparazione in commissioneal senato, non sarà presente alcun intervento sugli. L'articolo .

