“Come capire se la trisomia è libera o ereditaria?” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salve dottore, è possibile capire dall’analisi del Dna mediante tecnica qf-pcr se la trisomia 21 è libera o ereditaria? Risultato(ISCN 2016): rsa(21)x3 assetto trisomico del cromosoma 21. La gravidanza è stata ottenuta in seguito ad ICSI e vorrei sapere se si può eseguire una diagnosi preimpianto sulle blastocisti congelate. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Salve dottore, è possibiledall’analisi del Dna mediante tecnica qf-pcr se la21 è? Risultato(ISCN 2016): rsa(21)x3 assetto trisomico del cromosoma 21. La gravidanza è stata ottenuta in seguito ad ICSI e vorrei sapere se si può eseguire una diagnosi preimpianto sulle blastocisti congelate. Grazie. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

Advertising

borghi_claudio : Domani saremo ancora a Siena con il RIS per fare rilievi e simulazioni e cercare di capire altre cose sulla morte d… - reportrai3 : Per capire come mai 140 telecamere cercassero di connettersi all’esterno, passando per un IP locale, abbiamo contat… - AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - LaSociofobica : RT @SonoElfo: Come capire se è arrabbiata con te: NO SI - grazyetta : RT @micheleleccese: Caro Babbo Natale, fai in modo di far capire alla gente che “Last Christmas” parla della fine di una relazione, e smett… -