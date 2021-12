Chigi o Quirinale? Draghi lascia la decisione al parlamento e blinda un’«ampia maggioranza» – I video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi non sceglie tra Palazzo Chigi e il Quirinale. E lascia decidere al parlamento chi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Ma manda anche un segnale chiaro alla politica, e soprattutto alla “sua” maggioranza. Durante la conferenza stampa di fine anno il premier risponde ad alcune domande sulle sue aspirazioni per il 2022 dando l’impressione di non voler entrare nel dibattito sul Colle. Anzi, prima «ringrazia» la maggioranza che ha sostenuto il suo governo, di fatto blindandola anche per il futuro. «Non è facile lavorare insieme eppure questo sforzo è riuscito», dice. Poi, quando le domande si fanno più pressanti, si schermisce addirittura: «I miei destini personali non contano assolutamente niente, io non ho particolari aspirazioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marionon sceglie tra Palazzoe il. Edecidere alchi sarà il prossimo presidente della Repubblica. Ma manda anche un segnale chiaro alla politica, e soprattutto alla “sua”. Durante la conferenza stampa di fine anno il premier risponde ad alcune domande sulle sue aspirazioni per il 2022 dando l’impressione di non voler entrare nel dibattito sul Colle. Anzi, prima «ringrazia» lache ha sostenuto il suo governo, di fattondola anche per il futuro. «Non è facile lavorare insieme eppure questo sforzo è riuscito», dice. Poi, quando le domande si fanno più pressanti, si schermisce addirittura: «I miei destini personali non contano assolutamente niente, io non ho particolari aspirazioni ...

