Chi l'ha visto: stasera su Rai3 l'archiviazione del caso Denise Pipitone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) stasera su Rai3, alle 21:20, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto?, che si occuperà ancora una volta del caso di Denise Pipitone, dopo che il gip di Marsala ne ha sancito l'archiviazione. Chi l'ha visto torna stasera su Rai3, alle 21:20, per occuparsi ancora una volta del caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. C'è una grossa novità infatti: il gip di Marsala ha ordinato l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti di Anna Corona, Giuseppe Della Chiave, Paolo Erba e Antonella Allegrini in merito alla scomparsa di Denise.

