Agrigento, incendio in casa: muore tra le fiamme una bimba di due anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’incendio è divampato in una palazzina a Palma di Montechiaro (provincia di Agrigento) Un altro incendio nella provincia di Agrigento, già colpita dalla tragedia di Ravanusa Una bambina di due anni, Ginevra Manganello, è morta nell’incendio divampato nella notte a Palma di Montechiaro (provincia di Agrigento) in via San Giuseppe, nel centro della città. Le fiamme hanno divorato un appartamento all’interno di un edificio di due piani. Una famiglia è stata sgomberata. Fin dai primi istanti era stata la madre della piccola a lanciare l’allarme, dicendo che la stessa era rimasta all’interno dell’appartamento Le prime ricostruzioni Secondo una prima ricostruzione, la bambina stava al primo piano e dormiva quanto è scoppiato il devastante rogo. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’è divampato in una palazzina a Palma di Montechiaro (provincia di) Un altronella provincia di, già colpita dalla tragedia di Ravanusa Una bambina di due, Ginevra Manganello, è morta nell’divampato nella notte a Palma di Montechiaro (provincia di) in via San Giuseppe, nel centro della città. Lehanno divorato un appartamento all’interno di un edificio di due piani. Una famiglia è stata sgomberata. Fin dai primi istanti era stata la madre della piccola a lanciare l’allarme, dicendo che la stessa era rimasta all’interno dell’appartamento Le prime ricostruzioni Secondo una prima ricostruzione, la bambina stava al primo piano e dormiva quanto è scoppiato il devastante rogo. ...

