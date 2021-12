Tre amici, un pallone. Come il calcio può dare ancora lezioni di vita (Di martedì 21 dicembre 2021) “Io volevo diventare campione del mondo”, scrive Alberto Uncini Manganelli nel suo “Tre amici, un pallone”: le vicende di Albi, Maxi e Ricki Come metafora di vita e occasione di rivelazione dei valori più universali. C’è l’odore dell’erba, il rumore dei tacchetti negli spogliatoi, le squadre imbattibili e “5 crociati anteriori”. “Una storia che nasce nel calcio visto da tre bambini che si incontrano a sei anni e che si emozionano a correre dietro a un pallone”. Chi, a quell’età non vuole diventare campione del mondo? Il punto è per che farlo, occorre non solo sognare, ma anche elaborare un piano. Come fa Albi, mentre “per Maxi contava solo giocare” o Ricki “amava la bellezza del calcio”. Il libro di Alberto Uncini Manganelli è connesso al progetto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) “Io volevo diventare campione del mondo”, scrive Alberto Uncini Manganelli nel suo “Tre, un”: le vicende di Albi, Maxi e Rickimetafora die occasione di rivelazione dei valori più universali. C’è l’odore dell’erba, il rumore dei tacchetti negli spogliatoi, le squadre imbattibili e “5 crociati anteriori”. “Una storia che nasce nelvisto da tre bambini che si incontrano a sei anni e che si emozionano a correre dietro a un”. Chi, a quell’età non vuole diventare campione del mondo? Il punto è per che farlo, occorre non solo sognare, ma anche elaborare un piano.fa Albi, mentre “per Maxi contava solo giocare” o Ricki “amava la bellezza del”. Il libro di Alberto Uncini Manganelli è connesso al progetto ...

