Traffico Roma del 21-12-2021 ore 19 | 00

(Di martedì 21 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo cuore a tratti in carreggiata interna tra la Trionfale la Prenestina in esterna tra laFiumicino e Lanina sul tratto Urbano della A24 code uscendo datra Viale della Serenissima e il raccordo in tangenziale rallentamenti tra via degli Orti della Farnesina e via Salaria è più avanti su viale Castrense tutto verso San Giovanni disagi anche in direzione dello Stadio Olimpico tra Lo Scalo di San Lorenzo & via Nomentana e poi nella galleria Giovanni XXIII sullaFiumicinorallentato tra via Newton via della Magliana verso il centro possibili rallentamenti in Ardeatina per un incidente all’altezza di via di Porta medaglia la polizia locale segnala poi un altro incidente in via di Boccea in prossimità di ...