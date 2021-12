Sorelle morte in un incendio | condannato all’ergastolo il fratello dalla Corte di assise di Busto Arsizio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021) Lad’diArsizib (Varese) haGiuseppe Agrati, 74 enne di Cerro Maggiore (Milano), perché ritenuto responsabile dell’omicidio delle dueCarla e Maria,nell’della casa il 13 aprile 2015. I giudici hanno riconosciuto l’imputato colpevole di aver volontariamente appiccato l’nel quale sono rimaste uccise le due donne e stabilito l’isolamento diurno per 9 mesi, oltre a una provvisionale di 60mila euro per le parti civili. Agrati, che ha ascoltato la sentenza in silenzio, per tramite dei suoi legali ha dichiarato di essere “vittima di un’ingiustizia” e ricorrerà in appello. L’uomo era stato arrestato a novembre del 2019. L’inchiesta inizialmente sembrava destinata ...