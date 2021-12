Serie A, perfetta parità tra Napoli e Spezia (Di martedì 21 dicembre 2021) I due confronti dello scorso campionato sono gli unici tra Napoli e Spezia in Serie A: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. L’ultima rete di Andrea Petagna, segnata in casa, risale allo scorso gennaio, proprio contro lo Spezia; da allora, il classe ’95 del Napoli ha giocato 12 partite di Serie A, al Maradona, senza trovare il gol. Il Napoli non pareggia una partita di Serie A contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match). Il Napoli non ha vinto nessuna delle ultime otto partite di Serie A giocate di mercoledì (4N, 4P); l’ultimo ... Leggi su footdata (Di martedì 21 dicembre 2021) I due confronti dello scorso campionato sono gli unici trainA: entrambe le squadre hanno ottenuto un successo, sempre nella gara giocata in trasferta. L’ultima rete di Andrea Petagna, segnata in casa, risale allo scorso gennaio, proprio contro lo; da allora, il classe ’95 delha giocato 12 partite diA, al Maradona, senza trovare il gol. Ilnon pareggia una partita diA contro avversarie liguri dal novembre 2019 (0-0 v Genoa); da allora, otto successi e due sconfitte, in un parziale in cui i partenopei hanno realizzato ben 28 reti (2.8 di media a match). Ilnon ha vinto nessuna delle ultime otto partite diA giocate di mercoledì (4N, 4P); l’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie perfetta Questo metodo totalmente gratuito trasformerà le nostre piante grasse in un elemento di design Niente paura, ecco la soluzione perfetta per noi. Ecco la tipologia più adatta a noi In natura esistono tutta una serie di piante che possono o meno fare al caso nostro. Se siamo spesso fuori casa ...

Cibo & social media: come gli influencer condizionano quello che scegliamo di mangiare ... riguarda la rappresentazione sui social di una realtà perfetta: in questo caso, piatti sempre ... in definitiva, dipende da una serie di influenze tra i quali il contenuto nutrizionale e il costo del ...

The Ferragnez è una serie perfetta per dei provinciali come noi Il Fatto Quotidiano Cosa guardare a Natale: 7 titoli perfetti per le vacanze natalizie Cosa guardare a Natale. Il canale Sky Arte propone 7 titoli, tra film documentari e serie, da guardare durante le festività natalizie.

Basket Serie A2 Clima piuttosto imbronciato in casa San Giobbe Chiusi dopo la pesante sconfitta rimediata con Eurobasket. "Il problema non è che l’abbiamo persa, è che proprio non l’abbiamo giocata" ha detto coach Ba ...

