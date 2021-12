Advertising

gazzettaserchio : #Sport Rudy Michelini sul podio del 'Ciocchetto Event' - El_Risson : RT @RudyMichelini: RUDY MICHELINI SUL PODIO DEL “CIOCCHETTO EVENT”: SECONDO ASSOLUTO AL RITORNO SULLA SKODA FABIA R5 - - GiornaleLORA : Rudy Michelini sul podio del “Ciocchetto Event”: secondo assoluto al ritorno sulla Skoda Fabia R5 - RudyMichelini : RUDY MICHELINI SUL PODIO DEL “CIOCCHETTO EVENT”: SECONDO ASSOLUTO AL RITORNO SULLA SKODA FABIA R5 -… - Sevenpress : Rudy Michelini al Ciocchetto Event su Skoda Fabia R5 Evo -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Michelini

sul podio de "Il Ciocchetto Event" cheha mandato in archivio la stagione sportiva 2021, concretizzando con la seconda piazza assoluta il rientro alle competizioni dopo sei mesi di attività. Un contesto che ha confermato la ...Il podio del Ciocchetto Event Il duo dei Ciuffi si era già portato in testa alla fine della prima giornata, con poco più di tre secondi susu Skoda Fabia Rally2 Evo e sette su ...La stagione rally in Italia si è chiusa definitivamente per questo 2021 con il Ciocchetto Event, gara giunta alla sua trentesima edizione. Classico appuntamento di conclusione d'anno, l'evento di Vale ...Il Ciocco (Lu). Il fiorentino Tommaso Ciuffi ha guidato per le due tappe del 30° Ciocchetto Event, suo padre Paolo ha fatto da estemporaneo navigatore, pur senza dettare le note. Hanno dominato, dall’ ...