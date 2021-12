Primavera 1 | quattordicesima giornata | due gare rinviate | scontro al vertice

(Di martedì 21 dicembre 2021) Oggi si apre il quadro delladi1. Ecco tutti i match in programma e la classifica del campionato Il campionato1 apre oggi il programma del turno infrasettimanale, valido per la. Un quadro che sarà però incompleto. Sono state infatti ufficialmenteFiorentina-Napoli e Bologna-Milan per i casi di positività al Covid nel gruppo squadra della viola e dei rossoneri. Ecco di seguito leche andranno in scena. EMPOLI – SASSUOLO, martedì 21 dicembre ore 12:30 I toscani vengono da quattrosenza vittoria e sono in una situazione di classifica deficitaria. Il risultato di oggi dirà tanto sulle sorti della stagione della squadra di Buscè, mentre i neroverdi ...

Advertising

junews24com : Arbitro Juve Cagliari Primavera: designato il fischietto del match - - SportivoCentroP : Risultati e classifica dopo la quattordicesima giornata di campionato Eccellenza Girone B. (Da ricordare che il Cen… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera quattordicesima

Calcio News 24

... in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso lo Juventus Training Center , sarà una sfida valevole per lagiornata del campionato1 . Sfida d'alta quota tra ...... in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Monteboro , sarà una sfida valevole per lagiornata del campionato1 . Momento di crisi per i ...Diretta Juventus Cagliari Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata.Diretta Empoli Sassuolo Primavera streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la 14^ giornata.