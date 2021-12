Lazio | individuato un caso di variante Omicon D’Amato | “Possibile contagio autoctono”

(Di martedì 21 dicembre 2021) Né un viaggio all’esterno né contatti con persone provenienti da altri paesi. Per questo Alessio, assessore alla Sanità della Regione, ha definito ildi un giovane positivo allaOmicron del Covid, un’. Lo ha riferitonelle parole riportate dall pagina Facebook ‘Salute’. “Ho ricevuto dal SERESMI-Spallanzani (servizio regionale sorveglianza e controllo delle malattie infettive) la notizia dell’individuazione di unaOmicron accertata. Questoè di particolare interesse poiché sembrerebbe essere un, ovvero da una fase preliminare dell’indagine epidemiologica non emergono contatti con persone provenienti ...

La presidente del Corecom Lazio, Maria Cristina Cafini, e la garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Monica Sansoni, hanno firmato, nella sede del Corecom a Prati, un protocollo di intesa tr ...Né un viaggio all'esterno né contatti con persone provenienti da altri paesi. Per questo Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha definito il caso di un giovane positivo alla var ...