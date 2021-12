Juve, vittoria e passo avanti. Ora l'Atalanta e il quarto posto sono a - 4 (Di martedì 21 dicembre 2021) La Juve supera il Cagliari 2 - 0 ed Allegri raggiunge Capello nel numero di vittorie da allenatore in A (252), ma con oltre 40 panchine in meno. Dopo aver colpito un palo, Kean centra la porta, al 40',... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 dicembre 2021) Lasupera il Cagliari 2 - 0 ed Allegri raggiunge Capello nel numero di vittorie da allenatore in A (252), ma con oltre 40 panchine in meno. Dopo aver colpito un palo, Kean centra la porta, al 40',...

