In Libia signor ambasciatore Buccino c' è qualcosa che non quadra

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Libia signor

Globalist.it

Un progetto di spartizione dellache, secondo indiscrezioni, sarebbe partito allora e ...Ambasciatore, permetta una domanda: Ma qual è, dove è, in cosa consiste questo " processo politico ...... non si vuol prendere atto che ladel post - Gheddafi è uno Stato fallito, dove a farla da ... banditi di vario genere e caratura, improbabili "tecnici" spacciati per leader politici,...Il diplomatico ha detto: "La situazione in Libia rispetto al 2011 è molto cambiata: c'è un processo politico che sta andando avanti, c'è un sostegno internazionale a questo processo". Un po' eccessivo ...Dopo aver sostenuto a lungo Khalifa Haftar, ora la Francia sta prendendo in considerazione diversi scenari in Libia.