Grande Fratello Vip 2021, lite in studio tra Alex Belli e Aldo Montano (video) (Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso dell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip 2021', Aldo Montano ed Alex Belli hanno avuto la possibilità, ancora una volta, di confrontarsi dopo il botta e risposta sui social degli ultimi giorni. Lo schermidore, durante una diretta su Instagram, ha spiegato il proprio pensiero sul concorrente protagonista di un triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran: Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco cosa vi dico di Belli. All'inizio del programma c'era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c'è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non si sa. Se è tutto finto ed ha inscenato la cosa con la moglie è una cosa ...

