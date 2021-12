GF Vip 21, Alex Belli contro Montano: “Le tue ex hanno più corna” (Di martedì 21 dicembre 2021) GF Vip 21, lo scontro in studio tra Aldo Montano e Alex Belli è stato molto acceso durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha messo in contatto il campione di scherma con Manuel Bortuzzo. Il campione di scherma ha sentito molto la mancanza di Manuel Bortuzzo, i due sono diventati come fratelli, proprio durante l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip i due hanno stretto un buon rapporto d’amicizia. GF Vip 21, ancora tensioni tra Alex Belli e Aldo Montano al Grande Fratello Vip (Screenshot)Il campione di scherma ha salutato tutti i compagni d’avventura nella Casa tra cui Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Carmen Russo. L’uscita del campione di ... Leggi su ck12 (Di martedì 21 dicembre 2021) GF Vip 21, lo sin studio tra Aldoè stato molto acceso durante la puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, Alfonso Signorini ha messo in contatto il campione di scherma con Manuel Bortuzzo. Il campione di scherma ha sentito molto la mancanza di Manuel Bortuzzo, i due sono diventati come fratelli, proprio durante l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip i duestretto un buon rapporto d’amicizia. GF Vip 21, ancora tensioni trae Aldoal Grande Fratello Vip (Screenshot)Il campione di scherma ha salutato tutti i compagni d’avventura nella Casa tra cui Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Giucas Casella e Carmen Russo. L’uscita del campione di ...

Advertising

zazoomblog : Alessandro Basciano Alex Belli scatenato in diretta: le foto prima del GF Vip - #Alessandro #Basciano #Belli - ilgiornale : Sonia Bruganelli litiga con Alex Belli, Signorini zittisce entrambi e l'opinionista abbandona lo studio del Grande… - alex_alex1718hi : RT @wxyzybxz: “Have u seen my wife?” wngb in vip be like ASJSJSJJSVIPAJSJSJSJ - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - LA PAGELLA NEGATIVA DELLA PUNTATA!! Il tormentone continua con la indecente farsa Alex So… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Alex Belli umilia Aldo Montano: “L’unica cosa che Sai fare è …” - #Grande #Fratello #Belli… -