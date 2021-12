Ficarra e Picone “Incastrati”, su Netflix tra commedia e crime (Di martedì 21 dicembre 2021) Due anni fa Ficarra e Picone avevano vinto il biglietto d'oro grazie ai superincassi del loro film "Il primo Natale", quest'anno tornano ma su Netflix e con una serie, "Incastrati". Dal primo gennaio saranno disponibili i sei episodi, tra crime e commedia, che hanno scritto, diretto e interpretato accanto Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo. "Noi abbiamo pensato che essendo una serie, essendo una cosa nuova, un'altra cosa nuova era che noi non c'eravamo mai misurati con un crime, tentando di innestare la commedia dentro il crime o il crime dentro la commedia. Secondo noi è diventata una commedia molto divertente ma un giallo serio, abbiamo provato a domandare a dei ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 dicembre 2021) Due anni faavevano vinto il biglietto d'oro grazie ai superincassi del loro film "Il primo Natale", quest'anno tornano ma sue con una serie, "". Dal primo gennaio saranno disponibili i sei episodi, tra, che hanno scritto, diretto e interpretato accanto Marianna di Martino, Anna Favella, Tony Sperandeo. "Noi abbiamo pensato che essendo una serie, essendo una cosa nuova, un'altra cosa nuova era che noi non c'eravamo mai misurati con un, tentando di innestare ladentro ilo ildentro la. Secondo noi è diventata unamolto divertente ma un giallo serio, abbiamo provato a domandare a dei ...

