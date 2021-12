Ferrero, nel 2021 vendite e fatturato in crescita nonostante incertezze pandemia (Di martedì 21 dicembre 2021) nonostante le incertezze causate dalla pandemia, Ferrero Commerciale Italia, societa’ del gruppo attiva nella distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, registra al 31 agosto 3021 un fatturato in crescita di 1,1% a valore a 1.544,2 mln di euro rispetto ai 1.527,1 dello stesso periodo dell’anno precedente e un incremento delle vendite sul mercato nazionale dell’1,1%. L’utile d’esercizio e’ stato di 36,5 milioni di euro, in linea con lo scorso esercizio. La performance delle vendite (sell-out) sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) dell’insieme dei prodotti Ferrero è stata caratterizzata da una crescita sia a valore sia a volume, con ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021)lecausate dallaCommerciale Italia, societa’ del gruppo attiva nella distribuzione e della vendita di prodotti dolciari ed affini sul mercato italiano, registra al 31 agosto 3021 unindi 1,1% a valore a 1.544,2 mln di euro rispetto ai 1.527,1 dello stesso periodo dell’anno precedente e un incremento dellesul mercato nazionale dell’1,1%. L’utile d’esercizio e’ stato di 36,5 milioni di euro, in linea con lo scorso esercizio. La performance delle(sell-out) sul mercato nazionale (distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount) dell’insieme dei prodottiè stata caratterizzata da unasia a valore sia a volume, con ...

