Fedele: “Napoli da scudetto? non ci credo. Beto meglio di Osimhen. Ghoulam ex calciatore” (Di martedì 21 dicembre 2021) Enrico Fedele ex agente dei fratelli Cannavaro ha parlato del Napoli e della corsa scudetto in serie A. Il Napoli con la vittoria contro il Milan a San Siro si è rilanciato nella lotta scudetto. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex agente dei fratelli Cannavaro, Enrico Fedele: “Mascherina di Osimhen? Non vorrei ci fosse troppo entusiasmo, bisogna calcificare e poi bisognerà capire come reagire il ragazzo al trauma. Difesa? Io prenderei Bremer, il Napoli cercherà di fare una minima spessa ma massima resa. Se voi pensate che il Napoli possa lottare per lo scudetto io invece resto scettico ma nel calcio ci sono anche i sogni. Noi abbiamo preso in corsa l’ultimo posto dell’ultimo treno che ci può ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 dicembre 2021) Enricoex agente dei fratelli Cannavaro ha parlato dele della corsain serie A. Ilcon la vittoria contro il Milan a San Siro si è rilanciato nella lotta. Sull’argomento è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex agente dei fratelli Cannavaro, Enrico: “Mascherina di? Non vorrei ci fosse troppo entusiasmo, bisogna calcificare e poi bisognerà capire come reagire il ragazzo al trauma. Difesa? Io prenderei Bremer, ilcercherà di fare una minima spessa ma massima resa. Se voi pensate che ilpossa lottare per loio invece resto scettico ma nel calcio ci sono anche i sogni. Noi abbiamo preso in corsa l’ultimo posto dell’ultimo treno che ci può ...

