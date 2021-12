Advertising

fisco24_info : Essilux: al 99,8% di GrandVision, stabilite date delisting: Negoziazioni delle azioni termineranno il 10 gennaio - LombardiaPost : L'#acquisizione di @GrandVision da parte di #EssilorLuxottica, coinvolge 99 negozi del brand e i 75 negozi dell'azi… - FNW_IT : Essilux e GrandVision vendono negozi a Vision Group - fisco24_info : Essilux: firmato accordo per cessione a Vision Group della catena VistaSi: Mossa in linea a richieste dell'Unione E… - Affaritaliani : Essilux vende VistaSì a Vision Group. Nel pacchetto 75 negozi GrandVision -

Ultime Notizie dalla rete : Essilux GrandVision

Il Sole 24 ORE

... con l'ultima data di negoziazione delle azionisu Euronext Amsterdam che sarà il 7 ... aggiunge. . 21 dicembre 2021L'accordo tra EssilorLuxottica,e Vision Group prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita ed è soggetta ...EssilorLuxottica, GrandVision e Vision Group, una delle principali reti distributive per gli ottici in Italia e player retail con ...Il colosso dell'occhialeria, insieme a Grandvision, ha sottoscritto un accordo per la cessione di Vistasì. La conclusione dell’operazione, concordata a fini antitrust con Bruxelles, è attesa nel primo ...