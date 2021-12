“È necessario per lui”. Fabrizio Corona, la nuova decisione dal tribunale. Cosa gli succede ora (Di martedì 21 dicembre 2021) nuova decisione giudiziaria su Fabrizio Corona, alle prese da anni con guai penali. Nella giornata del 20 dicembre è arrivata la disposizione del tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha delineato il futuro dell’ex re dei paparazzi. L’uomo è costretto ancora a scontare una pena pari a cinque anni e cinque mesi di reclusione, ma i giudici hanno voluto concedergli una pena differita per un anno. E in un certo senso è stata accolta la richiesta dei suoi legali, mentre è stata rigettata la richiesta del procuratore generale. A proposito di Fabrizio Corona, è stato beccato con una nuova ragazza. Lo scatto è un selfie della giovane in una stanza d’hotel. Non molla un centimetro il 47enne che si lascia riprendere dalla ragazza che lo riprende riflesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 dicembre 2021)giudiziaria su, alle prese da anni con guai penali. Nella giornata del 20 dicembre è arrivata la disposizione deldi Sorveglianza di Milano, che ha delineato il futuro dell’ex re dei paparazzi. L’uomo è costretto ancora a scontare una pena pari a cinque anni e cinque mesi di reclusione, ma i giudici hanno voluto concedergli una pena differita per un anno. E in un certo senso è stata accolta la richiesta dei suoi legali, mentre è stata rigettata la richiesta del procuratore generale. A proposito di, è stato beccato con unaragazza. Lo scatto è un selfie della giovane in una stanza d’hotel. Non molla un centimetro il 47enne che si lascia riprendere dalla ragazza che lo riprende riflesso ...

ItaliaViva : ????Abbiamo due priorità: accelerare sulla terza dose e se il lockdown diventa necessario che sia solo per il no vax.… - ladyonorato : Annuncio Pfizer venerdì 17 dicembre: 'per i bambini under 5, non bastano due dosi. Saranno sottoposti a tre inocula… - matteosalvinimi : È necessario aumentare la produzione e l’importazione di gas e riavviare la ricerca per il nucleare pulito e sicuro… - MariaLu91149151 : RT @martinacarletti: La solidità dei regimi si basa sulla forza delle paure indotte. Per questo è necessario esercitarsi ogni giorno al cor… - LUCACOLELLA83 : RT @Einaudieditore: «Se nell’interesse della società è auspicabile che non ci si rincretinisca […], allora è necessario che resti uno spazi… -