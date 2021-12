Contagi Covid-19 in aumento: i provvedimenti del Governo e delle Regioni (Di martedì 21 dicembre 2021) . Roberto Speranza, a tal proposito, afferma: “Siamo preoccupati” I Contagi da Covid-19 sono in netto aumento. Secondo i dati più recenti, la variante Omicron si moltiplica molto più velocemente rispetto alla variante Delta e lo dimostra, concretamente, l’aumento dei ricoveri e, purtroppo, dei decessi. Il ministro della Salute Roberto Speranza preoccupato, dichiara: “Siamo preoccupati, solo un irresponsabile non lo sarebbe. L’acqua del virus, di questa quarta ondata si alza e noi dobbiamo alzare il livello di attenzione”. Il Governo, di conseguenza, sta pensando a delle misure restrittive: 1.ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto; 2.estensione dell’ obbligo vaccinale a tutti i lavoratori che entrano a stretto contatto con il pubblico; 3.estensione ... Leggi su zon (Di martedì 21 dicembre 2021) . Roberto Speranza, a tal proposito, afferma: “Siamo preoccupati” Ida-19 sono in netto. Secondo i dati più recenti, la variante Omicron si moltiplica molto più velocemente rispetto alla variante Delta e lo dimostra, concretamente, l’dei ricoveri e, purtroppo, dei decessi. Il ministro della Salute Roberto Speranza preoccupato, dichiara: “Siamo preoccupati, solo un irresponsabile non lo sarebbe. L’acqua del virus, di questa quarta ondata si alza e noi dobbiamo alzare il livello di attenzione”. Il, di conseguenza, sta pensando amisure restrittive: 1.ripristino dell’obbligo della mascherina all’aperto; 2.estensione dell’ obbligo vaccinale a tutti i lavoratori che entrano a stretto contatto con il pubblico; 3.estensione ...

Advertising

Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - MediasetTgcom24 : Covid, in Gb 91mila contagi nelle ultime 24 ore #covid - Adnkronos : #Covid, solo 10 Paesi senza contagi: nel mondo 274 milioni di casi. - telodogratis : Covid oggi Campania, 2.297 nuovi contagi: bollettino 21 dicembre - telodogratis : Covid oggi Svizzera, 8.167 contagi e 32 morti in un giorno -