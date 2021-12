Como, caso di positività al Covid-19 nel gruppo squadra (Di martedì 21 dicembre 2021) Attraverso un comunicato, il Como ha reso noto che dall’ultimo giro di tamponi, effettuato a scopo precauzionale nella giornata di domenica, è emersa una positività al Covid-19. Non è la prima squadra di Serie B che è tornata ad avere a che fare con il virus negli ultimi giorni. Sono state infatti rinviate sia Benevento-Monza che Lecce-Vicenza. “Nella giornata di oggi, come da protocollo, tutti i membri del gruppo squadra sono stati sottoposti al test antigenico, che non ha rilevato nessuna ulteriore positività. La squadra ha quindi ripreso gli allenamenti in vista della trasferta a Cremona. Lo staff sanitario del Como 1907 è in costante contatto con l’ATS Insubria al fine di rispettare tutte le procedure necessarie ad un corretto ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Attraverso un comunicato, ilha reso noto che dall’ultimo giro di tamponi, effettuato a scopo precauzionale nella giornata di domenica, è emersa unaal-19. Non è la primadi Serie B che è tornata ad avere a che fare con il virus negli ultimi giorni. Sono state infatti rinviate sia Benevento-Monza che Lecce-Vicenza. “Nella giornata di oggi, come da protocollo, tutti i membri delsono stati sottoposti al test antigenico, che non ha rilevato nessuna ulteriore. Laha quindi ripreso gli allenamenti in vista della trasferta a Cremona. Lo staff sanitario del1907 è in costante contatto con l’ATS Insubria al fine di rispettare tutte le procedure necessarie ad un corretto ...

Advertising

sportface2016 : #Como, caso di positività al #Covid19 nel gruppo squadra - edoardo_ceriani : Un caso di positività al Como Ma la squadra non si ferma - bae_claus : como que macarena se caso con eloy alfaro jsjsks - Tristan_rot : @carlo_taormina Aggiungo: - fucilazione sul posto in caso di recidiva per mancato uso di mascherina; - sventagliat… - Ciribini : @iltosoo Ecco un caso: -