Cagliari, Godin: “Vorrei spiegare tutta la situazione, ma non posso. A gennaio vado via” (Di martedì 21 dicembre 2021) Intervistato da Sport890, media uruguaiano, ha parlato Diego Godin, difensore centrale del Cagliari, della situazione che sta vivendo in rossoblu: “Non posso dire molto, ovviamente me ne vado via. Non c’è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell’attualità a Cagliari, ma che non c’entrano con l’oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il salario e con la possibilità di andarmene a gennaio. In dieci giorni potremo parlare di una nuova squadra. Vorrei parlare di tutto ciò che sta accadendo al Cagliari, quando me ne andrò lo farò, spiegherò tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Intervistato da Sport890, media uruguaiano, ha parlato Diego, difensore centrale del, dellache sta vivendo in rossoblu: “Nondire molto, ovviamente me nevia. Non c’è stata né mancanza di rispetto, né mancanza di professionalità mia o di Caceres. Sono temi contrattuali e dell’attualità a, ma che non c’entrano con l’oggi, cose che si ripercuotono da parecchi anni. Da un mese ho rinnovato il contratto, abbassandomi il salario e con la possibilità di andarmene a. In dieci giorni potremo parlare di una nuova squadra.parlare di tutto ciò che sta accadendo al, quando me ne andrò lo farò, spiegherò tutto”. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @CagliariCalcio | Le parole di #Godin a Sport890 sul suo futuro - internewsit : L'ex Inter Godin: «Lascerò il Cagliari a gennaio. No mancanza di rispetto» - - news24_inter : L'annuncio di #Godin - corradone91 : #Godin e #Caceres ufficialmente fuori rosa. Il #Cagliari li mette furbescamente alla gogna come 'capri espiatori' p… - CalcioWeb : #Godin mette le cose in chiaro: il difensore non ha intenzione di essere considerato il principale responsabile -