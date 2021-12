Allegri sicuro: “Abbiamo un obiettivo da qui a febbraio!” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha parlato nel post-partita tra Juventus e Cagliari, ai microfoni di DAZN, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, esprimendo il proprio pensiero sulla gara e su vari aspetti rilevanti per il buon prosieguo della stagione. ATTACCO: “Morata con la squadra chiusa si era innervosito e a quel punto ho messo Kean centravanti. Attaccava la profondità, riempiva l’area“. MANCANZA DI GOL: “Come caratteristiche Arthur non ha grandi gol, Locatelli qualche gol ce l’ha. I gol li devono fare McKennie e Rabiot. Col tiro da fuori può far male Adrian. Bisogna trovare gol da centrocampisti e palle inattive“. obiettivo: “Dopo le prime partite Abbiamo fatto pochi punti. Gennaio è un mese importante. Vorrei arrivare a febbraio con questo distacco per lottare per i primi 4 posti. In questi mesi ci saranno gli scontri diretti, poi avremo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha parlato nel post-partita tra Juventus e Cagliari, ai microfoni di DAZN, Massimiliano, tecnico della Juventus, esprimendo il proprio pensiero sulla gara e su vari aspetti rilevanti per il buon prosieguo della stagione. ATTACCO: “Morata con la squadra chiusa si era innervosito e a quel punto ho messo Kean centravanti. Attaccava la profondità, riempiva l’area“. MANCANZA DI GOL: “Come caratteristiche Arthur non ha grandi gol, Locatelli qualche gol ce l’ha. I gol li devono fare McKennie e Rabiot. Col tiro da fuori può far male Adrian. Bisogna trovare gol da centrocampisti e palle inattive“.: “Dopo le prime partitefatto pochi punti. Gennaio è un mese importante. Vorrei arrivare a febbraio con questo distacco per lottare per i primi 4 posti. In questi mesi ci saranno gli scontri diretti, poi avremo ...

