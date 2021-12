(Di martedì 21 dicembre 2021) Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip,ha avuto modo di confrontarsi (nuovamente) cone mamma Wendy Kay. A distanza di nemmeno 24 ore dalla puntata, il man ci ha regalato un nuovo colpo di scena. Il nuovo colpo di scena didopo il faccia a faccia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - RealGossipland : Adriana Volpe contro Soleil:'Non sei una vittima di Alex Belli'. LEGGI QUI - thatsmyegoxx : @la_schiava e chi ha stabilito che il seno piatto di soleil debba essere una cosa “drammatica”? tu? quindi le donn… - Camilla_Curt : @lorisz841 Ragazzi non lo votate che poi mettono su un teatrino orribile tipo alex belli. Mandiamoli a casa - blogtivvu : Alex Belli unfollowa Soleil Sorge e spiega perché: “Mi fai vedere solo la tua parte stronz*” -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Eva Grimaldi e Manila Nazzaro si sono scagliate contro la produzione del GF Vip. Argomenti trattati Eva Grimaldi contro il GF Vip Eva Grimaldi e Manila Nazzaro Eva Grimaldi:e Soleil Sorge Eva Grimaldi e Manila Nazzaro si sono scagliate contro il GF Vip che, secondo loro, starebbe dando fin troppo spazio al caso- Soleil. Eva Grimaldi contro il GF Vip Eva ...Antonella Elia vs Soleil e/ "Che schifo che fanno, squallidoni proprio" La data non è stata ancora fissata, ma Delle Piane parla di 2022, mentre Elia 'morde il freno' , sottolineando 'mi ...Alex Belli unfollowa Soleil Sorge e spiega perché: "Mi fai vedere solo la tua parte stronz*", le sue parole dopo il confronto al GF Vip.Sebbene sia entrato da nemmeno una settimana dentro la casa del GF Vip, Alessandro Basciano sta già facendo parlare di sé. Il ragazzo non solo ha attirato ...