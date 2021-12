Alessandro Borghi | “Ho la sindrome di Tourette È una sindrome neurologica | con vari sintomi | io ho gli spasmi o mi soffio sulle dita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 dicembre 2021)come un libro aperto nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il libro, in questo caso, è quello della sua vita: i suoi inizi, le sue paure, le sue incertezze che sono sempre state parte del suo percorso, soprattutto in campo professionale. Tra tutti i lavori svolti in giovane età, non ha mai pensato di poter fare l’attore: “Non ci pensavo. Poi, mi fu regalato un libro, ‘Il potere di adesso’. Mi si aprì un mondo, quello dello stare nel presente. Uscivo da una delusione d’amore ed era un momento di estrema povertà, non avevo una lira, facevo solo lavoretti, però ricordo che quando la sera andavo in macchina fuori Roma per fare il sorvegliante notturno in un palazzo a specchi ero felice come un bambino. Vedevo la vita bellissima anche quando facevo il commesso fino alle 18 e subito dopo il cameriere fino alle due di notte”. ...