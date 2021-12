Alcune Regioni rischiano la zona arancione a Capodanno? Ecco perché è improbabile (Di martedì 21 dicembre 2021) Quelle nelle peggiori condizioni sono la Provincia di Trento e il Friuli Venezia Giulia, con percentuali elevate di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. E da più parti si ipotizza che Alcune Regioni potrebbero trascorrere il Capodanno in zona arancione. Ma è davvero così? Come stanno le cose? In realtà, tra le soglie fissate in estate per finire nella fascia di rischio ancora più elevata e le tempistiche del meccanismo che porta ai cambi di colore, è improbabile che qualche area dell’Italia si ritrovi ad affrontare l’inizio del 2022 in arancione. Per passare dal giallo all’arancione è infatti necessario che una Regione abbia il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva e il 30 per cento in area medica, come stabilito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Quelle nelle peggiori condizioni sono la Provincia di Trento e il Friuli Venezia Giulia, con percentuali elevate di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva. E da più parti si ipotizza chepotrebbero trascorrere ilin. Ma è davvero così? Come stanno le cose? In realtà, tra le soglie fissate in estate per finire nella fascia di rischio ancora più elevata e le tempistiche del meccanismo che porta ai cambi di colore, èche qualche area dell’Italia si ritrovi ad affrontare l’inizio del 2022 in. Per passare dal giallo all’è infatti necessario che una Regione abbia il 20% dei posti letto occupati in terapia intensiva e il 30 per cento in area medica, come stabilito ...

Advertising

borghi_claudio : Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass pe… - andreapurgatori : piagnóne (piagnìno) - Treccani online 1. Chi piange o si lamenta in continuazione: ha ormai 10 anni ma è ancora un… - lukewebsurfer : RT @borghi_claudio: Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass per qu… - Mara1781 : RT @borghi_claudio: Sto guardando i dati della Spagna dove le regioni fanno un po' quello che vogliono e alcune richiedono greenpass per qu… - infoitsalute : Covid oggi Italia, Bassetti: 'Picco raggiunto in alcune Regioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune Regioni Covid Italia, Sileri: "Con i dati di oggi non servirebbero altre restrizioni" Leggi anche Covid oggi Italia, Bassetti: "Picco raggiunto in alcune Regioni" Variante Omicron Italia, attesa cabina di regia: ipotesi misure "ma nulla è deciso" "L'Italia - ha aggiunto - ha fatto dei ...

Rischio zona arancione in Italia: gli spostamenti con il green pass Zona arancione Con l'aumento dei contagi e la pressione ospedaliera che lentamente sta crescendo, non possiamo escludere il ritorno dell'Italia in zona arancione. Discorso valido sì per alcune regioni, dove i numeri tendono ad essere più alti rispetto altre aree del Paese, ma anche per l'intera nazione a cavallo delle festività natalizie . In attesa di capire se il governo deciderà ...

Alcune Regioni rischiano la zona arancione a Capodanno? Ecco perché è improbabile Il Fatto Quotidiano Covid oggi Italia, Bassetti: 'Picco raggiunto in alcune Regioni' un picco e una discesa" "Alcune Regioni lo hanno già raggiunto, parlo del Friuli Venezia Giulia che sta vedendo una riduzione non solo dei contagi ma anche delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in ...

Elisoccorso Calabria, Straface: “Porterò in Regione le istanze degli operatori” “La Calabria è stata una delle prime regioni ad utilizzare l'elisoccorso sanitario ma è anche tra le poche in Italia a non aver dotato i propri elicotteri del 118 di verricello ...

Leggi anche Covid oggi Italia, Bassetti: "Picco raggiunto in" Variante Omicron Italia, attesa cabina di regia: ipotesi misure "ma nulla è deciso" "L'Italia - ha aggiunto - ha fatto dei ...Zona arancione Con l'aumento dei contagi e la pressione ospedaliera che lentamente sta crescendo, non possiamo escludere il ritorno dell'Italia in zona arancione. Discorso valido sì per, dove i numeri tendono ad essere più alti rispetto altre aree del Paese, ma anche per l'intera nazione a cavallo delle festività natalizie . In attesa di capire se il governo deciderà ...un picco e una discesa" "Alcune Regioni lo hanno già raggiunto, parlo del Friuli Venezia Giulia che sta vedendo una riduzione non solo dei contagi ma anche delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in ...“La Calabria è stata una delle prime regioni ad utilizzare l'elisoccorso sanitario ma è anche tra le poche in Italia a non aver dotato i propri elicotteri del 118 di verricello ...